Расстрел людей на Житомирщине: в прокуратуре подтвердили, что жертвами стали волонтеры и экс-участники АТО

Их точное количество правоохранители пока не уточняют.

Среди жертв мужчины, который сегодня ночью расстрелял семерых человек в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области, бывшие участники АТО и волонтеры.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

«По предварительной информации, среди них – бывшие участники АТО и волонтеры, также есть жители города Киева», - рассказала она.

Сколько именно погибло волонтеров и участников АТО, Гоша не уточнила.

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Руководитель пресс-службы добавила, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По ее словам, подробности инцидента на месте происшествия устанавливают следственно-оперативные группы.

«Устанавливаются причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного правонарушения»,- отметила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, около 01:00 в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области на берегу пруда во время конфликтной ситуации мужчина из охотничьего ружья расстрелял семерых человек.