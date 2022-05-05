Российские военные служат в полке особого назначения российского города Ангарск.

Украинские правоохранители заочно объявили подозрение двум российским военным. Их подозревают в пытках и грабежах жителей Бучанского района Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Двум служащим полка особого назначения г. Ангарск России - уроженцам Бурятии - инкриминируют нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте российские военные, находясь в селе Бузова Бучанского района Киевской области, жестоко обращались с местным населением, в том числе женщинами и детьми.

"Вместе с другими военнослужащими ворвались в частный дом, угрожая оружием, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей. Последним также угрожали применением оружия", - указали в полиции.

При этом указано, что после издевательств и угроз российские оккупанты украли деньги и ценности. Решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.

Резня в Буче - что известно

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многих погибших пытались сжечь.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".

25 апреля сотрудники Бучанской окружной прокуратуры установили личности российских военнослужащих, которые совершали зверства в Буче.

Вас также могут заинтересовать новости: