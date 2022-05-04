Все совершенные военные преступления на территории Украины расследуют международные и украинские следователи.

После освобождения нескольких областей Украины весь мир увидел, что собой представляет российская армия. Сборище мародеров, убийц и насильников.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистом The Wall Street Journal охарактеризовал борьбу Украины как борьбу "за ценности цивилизованного мира", описывая свой шок от пыток и убийств мирного населения.

"Я в шоке от того, что они сделали с реальными, живыми людьми. Я просто никогда не видел ничего подобного в мире. Я до сих пор в шоке", – добавил он.

В настоящий момент международные и украинские следователи военных преступлений расследуют обвинения в зверствах России во время войны, которые агрессор отрицает. Украинский лидер подробно рассказал о насилии, которое включало голодную смерть, пытки и расчленение.

"Мы были свидетелями террористических актов... террористы перерезали людям горла", – сказал президент. "Мы видели много этого. По крайней мере я – да."

В Украине расследуется более 9 тысяч дел о военных преступлениях

Об этом накануне сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По Киевской области уже идентифицировано 15 конкретных преступников, в частности, по Буче – 10 человек.

Сбор доказательств продолжается ежедневно, проводятся допросы потерпевших и свидетелей. С украинскими следователями сотрудничают профессиональные команды международных специалистов и помощников следователей, среди которых французские и словацкие эксперты, также в скором времени ожидаются и из Литвы.