По словам знакомых, 19 лет назад старший брат патрульного, севшего за руль пьяным, тоже погиб в аварии.

Появились подробности смертельной аварии в Винницкой области с участием инспектора роты Управления патрульной полиции Киевщины, в которой погибла молодая мать семилетнего ребенка.

Об этом пишет Obozrevatel.

Ночью 14 июня 32-летний старший сержант Роман Шахно ехал за рулем Volkswagen с тремя пассажирами - уроженцами села Новая Прилука - 28-летней Зоей Глушко и двумя братьями, один из которых также полицейский. Издание предполагает, что водитель, служивший в столичной полиции, приехал навестить родственников, а заодно встретился и отдохнул с друзьями детства.

Однако Шахно не справился с управлением, авто вылетело в кювет и перевернулось. Молодая пассажирка погибла на месте ДТП. Один из братьев, который также является патрульным полицейским и служит в городе Хмельник Винницкой области, получил тяжелую травму - перелом позвоночника.

Водителя задержали на месте аварии и отвезли в наркодиспансер примерно спустя 2,5 часа после ДТП. Драгер показал 1,33 промилле алкоголя в крови, что превышает предельно допустимую норму более чем в шесть раз.

По информации издания, пьяный водитель объяснил, что его на дороге якобы ослепил едущий навстречу автомобиль, к тому же в это время шел дождь: Шахно пытался прижаться к обочине, но в итоге вылетел в кювет.

Также коп не отрицал, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Выпившим был как минимум и один из пассажиров авто.

На видео, снятом "Дорожным контролем Винницы" Шахно говорит, что признает свою вину.

"Да, конечно, осознаю... Я не хотел, чтобы так случилось... Мы вместе отдыхали, ну так случилось. Очень большое горе... Я свою вину осознаю полностью. Мне очень жаль. Я этого человека (погибшую девушку - УНИАН) знаю с детства, мы вместе выросли", - сказал после аварии патрульный.

Пока точно неизвестно, с какой скоростью ехал автомобиль. Патрульный якобы заявил, что ехал до 90 км/час, однако очевидцы рассказали Obozrevatel, что разбитый Volkswagen стоял примерно в 40 метрах от дороги, а значит, возможно, было серьезное превышение скоростного режима.

Погибшая Зоя Глушко, у которой остался семилетний сын, ранее работала некоторое время в детском садике, потом - в Винницкой областной детской больнице, где ее очень любили. Тепло о молодой женщине отзываются и соседи из Новой Прилуки. Никто не ожидал такого и от Шахно, который вырос в этом селе.

"Все, кто ехал в этом проклятом автомобиле, выросли у нас на глазах. Ни о ком плохого не скажем. Рома хорошо учился, всегда внимательный, вежливый. Зою все очень любили...", - рассказали соседи.

Кроме того, по их словам, 19 лет назад старший брат Романа тоже погиб в ДТП, будучи пассажиром. Потому информация, что полицейский, переживший такую личную трагедию, сел пьяным за руль, шокировала местных жителей.

Роман Шахно служит в Киеве, женат, есть сын.

Читайте такжеПьяное ДТП в Виннице: сбитый алкоголичкой подросток выписался из больницы и записал видеообращениеКак рассказали в ГБР, предварительная квалификация преступления - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют ТС в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Теперь патрульному грозит до 10 лет тюрьмы.

В Винницкой области пьяный патрульный совершил смертельное ДТП

15 июня стало известно, что следователи Территориального управления Хмельницкого при содействии внутренней безопасности Нацполиции расследуют обстоятельства ДТП с участием инспектора роты Управления патрульной полиции в Киевской области.

Сообщалось, что по предварительной информации, полицейский за рулем легкового авто не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.

28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще одного пассажира госпитализировали. По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что патрульный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали на месте.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова