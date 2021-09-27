Пенсионер получил множественные рубленые и рваные раны головы.

На Житомирщине женщина серьезно ранила соседа. Драка, в которую мужчина взялся за вилы, а его оппонентка за лопату, началась после спора из-за незначительного замечания. Инцидент произошел в Черняховском районе Житомирской области.

Об этом сообщило издание "Житомирские новости".

26 сентября в полицию поступило сообщение о том, что мужчина получил телесные повреждения. Житель села Андреевка Черняховской общины попал в реанимацию с серьезными травмами. Правоохранители начали выяснять обстоятельства инцидента и уже задержали 59-летнюю женщину, которая подозревается в травмировании мужчины.

В полиции установили, что примерно в 13:00 жители села Андреевка распивали алкоголь. 59-летняя женщина и ее товарищ выпивали у нее дома, затем они вышли на улицу. В тот момент к компании подошел сосед, имеющий плохие отношения с женщиной.

Между мужчиной и его нетрезвой соседкой возникла ссора. Спор начался с незначительного замечания. Соседи часто ссорились, а в этот раз между ними возникла еще и драка.

Читайте такжеСорвался вниз, поправляя градусник на балконе: подробности жуткой трагедии в ЗапорожьеМужчина взялся за вилы, а женщина схватила лопату. 68-летний пенсионер получил множественные рубленые и рваные раны головы. Он попал в реанимацию. Женщина, которая едва не убила соседа лопатой, не хотела общаться с полицией.

Когда правоохранители приехали на место инцидента, жительница села закрылась в собственном доме. Однако полиция все же провела обыски и изъяла одежду со следами крови и лопату. Участники пьяной драки не сразу смогли описать ситуацию, потому что они не могли вспомнить точную последовательность событий.

"Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщило издание.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Львовщине женщина жестоко убила соседей. Она расправилась с 8-летним ребенком, его мамой и пожилой пенсионеркой.

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Автор: Полина Кузенко