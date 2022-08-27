По данным СМИ, это не первое нападение на украинских подростков.

Украинский подросток госпитализирован в ирландском городе Маллингар. У ребенка сломана челюсть.

Об этом сообщает издание Westmeath Independent.

Отмечается, что 14-летнему школьнику сделали операцию в Дублине. На момент избиения с ним была 15-летняя украинка. Они оба утверждают, что во время драки нападавшие выкрикивали: "Идите домой, украинцы" и "Путин - король".

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Семья избитого подростка считает, что его избили именно потому, что он из Украины. При этом указано, что часть избивавших была ирландцами, а часть - "либо латышами, либо литовцами

По данным местных СМИ, городе происходили и другие нападения на украинских подростков.

Как ранее сообщал УНИАН, Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН сообщило, что война России против Украины вызвала крупнейшее с момента окончания Второй мировой войны движение беженцев. Почти треть из 44-миллионного населения Украины была вынуждена покинуть свои дома.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что с начала полномасштабного нападения России на Украину в Европейский Союз выехали 7,5 миллиона украинских беженцев.

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