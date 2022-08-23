В ООН подчеркнули, что это - самое большое движение беженцев с момента окончания Второй мировой войны.

Война России против Украины вызвала крупнейшее с момента окончания Второй мировой войны движение беженцев.

Об этом со ссылкой на Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН, пишет Reuters.

После начала полномасштабного вторжения России почти треть из 44-миллионного населения Украины была вынуждена покинуть свои дома.

"Это - самое большое движение беженцев с момента окончания Второй мировой войны", - заявили в УВКБ ООН.

Сейчас люди сталкиваются с "огромным вызовом", поскольку непонятно, сколько еще продлится война, и что будет зимой.

Как сообщал УНИАН, на шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину Россия пытается вбить клин между украинцами и поляками. Российские пропагандисты пытаются убедить поляков, что принимать беженцев из Украины "очень дорого для страны, что это вызывает много проблем, что делает всю операцию крайне бессмысленной, а также опасной, потому что мы не знаем, кого принимаем под свою крышу или кто будет жить в непосредственной близости с нами".

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