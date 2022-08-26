Участники преступной группы захватили чердак многоэтажки в центре столицы. На оборудованные там квартиры теперь наложен арест.

В Киеве предстанет перед судом группа лиц, в том числе частный нотариус, которые незаконно завладели помещением в центре столицы на основании поддельных документов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, примерно в течение 2017-2018 годов участники схемы, подделав правоустанавливающие документы на нежилое помещение, расположено на верхнем этаже дома по ул. Антоновича в Киеве, незаконно им завладели и оформили как квартиры.

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"В дальнейшем организатор схемы привлек свою дочь для получения разрешения ГАСИ на реконструкцию этой квартиры. Однако вместо реконструкции было фактически осуществлено разделение чердака на 8 отдельных квартир, общей площадью 568,06 кв. м. и при содействии частного нотариуса осуществили регистрацию права собственности на вновь образованные объекты недвижимости", - говорится в сообщении.

Установлено, что в результате мошеннических действий жителям дома причинен ущерб на более 19 млн грн. Для сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве на указанные квартиры наложен арест.

Обвинительный акт в отношении четырех участников группы, в том числе в отношении организатора, направлен в Голосеевский районный суд столицы для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 21 августа стало известно, что в Киеве 77-летняя пенсионерка арендовала квартиру, а после, используя фиктивные документы, продала ее за 1,5 млн грн.

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