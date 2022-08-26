По данным следствия, женщина руководила Львовским Союзом пророссийских общественных организаций.

Бывшую главу Львовской областной организации запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры разоблачили на госизмене бывшую главу областной организации запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" и общественной организации "Украинский выбор - право народа", председателем которых является народный депутат, обвиняемый в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, женщина руководила львовским Союзом пророссийских общественных организаций.

"Действуя по указаниям спецслужб страны-агрессора, она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, которые активно распространяли ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений во Львовской области и смены действующей власти в стране. Подозреваемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галиции и ее отключение в отдельную автономию", - отметили в прокуратуре.

Таким образом, "выполняя заказы страны-агрессора за финансовое вознаграждение, с мая 2015 года по август 2022 года она осуществляла подрывную деятельность против Украины, используя возможности общественных организаций, а также личных контактов в ветеранских организациях".

"Для прикрытия собственной подрывной деятельности, а также распространения дезинформации в интересах агрессора, подозреваемая использовала журналистские удостоверения. А связь с российскими кураторами поддерживала через соцсети и электронную почту, куда и присылала отчеты о проводимой подрывной деятельности", - рассказали в ОГ.

Во время обысков у нее обнаружили и изъяли материалы, подтверждающие совершение уголовного преступления.

Сейчас женщине сообщили о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Также ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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