В Одессе в пункт обогрева ворвались злоумышленники и избили находящихся там бездомных.
Читайте такжеВ Никополе мужчина взорвал взрывчатку возле детского сада (видео)Как сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета, ЧП случилось в ночь на 28 января.
Отмечается, что в 3:00 поступило сообщение из пункта обогрева, расположенного на Куликовом поле.
«В волонтерскую палатку обогрева вошли молодые люди, которые начали бить бездомных и портить имущество. Уже через несколько минут на место событий прибыл экипаж правоохранителей», - говорится в сообщении.
Увидев полицию и охранников (сотрудников департамента), злоумышленники убежали, но были задержаны примерно в километре от поврежденной палатки.
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