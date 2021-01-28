Подозреваемых задержали в километре от поврежденной палатки.

В Одессе в пункт обогрева ворвались злоумышленники и избили находящихся там бездомных.

Читайте такжеВ Никополе мужчина взорвал взрывчатку возле детского сада (видео)Как сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета, ЧП случилось в ночь на 28 января.

Отмечается, что в 3:00 поступило сообщение из пункта обогрева, расположенного на Куликовом поле.

«В волонтерскую палатку обогрева вошли молодые люди, которые начали бить бездомных и портить имущество. Уже через несколько минут на место событий прибыл экипаж правоохранителей», - говорится в сообщении.

Увидев полицию и охранников (сотрудников департамента), злоумышленники убежали, но были задержаны примерно в километре от поврежденной палатки.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая