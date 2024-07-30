В Киеве в результате падения дерева погибла женщина, еще трех человек госпитализировали в больницу.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Киева, инцидент произошел в парке имени Тараса Шевченко. Вечером полицейским сообщили, что из-за падения дерева пострадали три женщины и мужчина. Одна из них умерла в больнице, еще одна - находится в тяжелом состоянии.

По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по статье 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность).

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