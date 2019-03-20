Глава УЗ назвал среднюю зарплату украинских железнодорожников

Средняя зарплата в «Укрзализныце» ниже, чем в странах СНГ и Европы, что провоцирует отток кадров, заявил Кравцов.

Средняя заработная плата в акционерной компании «Укрзализныця» ниже, чем в странах СНГ и Европы, что провоцирует отток кадров.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на встрече с журналистами.

«У нас заработная плата ниже, чем в соседних странах, в частности СНГ. Например, ниже, чем в Казахстане на 10-15%, в России – около 25%, в Беларуси – около 20%. Не говоря уже о Европе. Хуже, чем у нас, только Узбекистане. В этой ситуации удерживать работников достаточно сложно», - сказал он, добавив, что средняя зарплата в «Укрзализныце» составляет 11,5 тыс. грн.

Кравцов также отметил, что 2016-2017 годы были катастрофическими, так как много людей ушло из «Укрзализныци».

«В этот период количество исчислялось десятками тысяч – около 20 тыс. Многие уехали работать в другие страны. При этом компанию покидают квалифицированные работники», - сказал он.

Кравцов отметил, что в связи с этим компании приходится уменьшать объем инвестиций в инфраструктуру.

«В структуре себестоимости «Укрзализныци» зарплата составляет более 40%. При этом в ведущих железнодорожных компаниях этот показатель не более 30%», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в течение 2018 года средняя заработная плата работников "Укрзализныци" выросла на 30%. В этом году планируется повысить зарплату работников на 15%.