Любитель российской символики заявил, что это он пострадал в этом инциденте.

В Славянске мужчина напал на ветерана АТО из-за замечания о футболке с гербом РФ. Участник боевых действий на Донбассе увидел, что по улице идет человек с российской символикой на одежде. Он попросил мужчину снять ту футболку, но завязалась потасовка.

Об этом сообщается на YouTube-канале Сергея Стерненко.

Так, ветеран АТО выходил на улицу и увидел своего соседа у подъезда. Он обратил внимание на одежду знакомого. На жителе Славянска была футболка с российской символикой. Мужчина, видимо, решил, что в изображении двуглавого орла и надписи "Россия" нет ничего оскорбительного.

Однако ветеран АТО так не считал. Он попросил соседа снять футболку и сделал ему замечание. По словам военного, он хотел решить ситуацию без конфликтов. Поэтому он просил соседа не носить такую одежду на улице и сказал, что не хочет вызывать полицию. В ответ на это мужчина распылил в лицо участника боевых действий газ из перцового баллончика.

Читайте такжеИзбила и забрала мяч: в Днепре пожилая женщина набросилась на ребенкаПострадавший решил обратиться в полицию. Вместе с правоохранителями ветеран АТО пошел в квартиру своего соседа. Мужчина не стал отпираться и подтвердил, что у него действительно есть одежда с российской символикой. Он пытался оправдать себя тем, что решил надеть футболку по необходимости. По словам мужчины, он шел выбросить мусор, а другой чистой одежды якобы не было.

Сосед военного утверждал, что именно он является пострадавшим в этой ситуации. Мужчина написал заявление и хочет привлечь ветерана АТО к ответственности.

Также сообщается, что в полиции не стали открывать производство против мужчины с перцовым баллончиком.

Ранее УНИАН уже сообщал, что студентки из Сум угрожали сжечь флаги Украины и называли РФ "великой страной", за это им пришлось извиняться. Кроме того, в августе в Одессе задержали провокатора-иностранца в футболке с российской символикой.

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Автор: Полина Кузенко