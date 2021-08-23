Мужчина говорил по-английски. При этом оскорблял участников патриотического флешмоба, называя их нацистами.

В центре Одессы задержали провокатора-иностранца в футболке с российской символикой.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, к административной ответственности привлекут 26-летнего иностранца за нарушение общественного порядка во время торжеств по случаю Дня Государственного флага на Приморском бульваре.

Как отмечается, сегодня во время развертывания флага Украины на Потемкинской лестнице мужчина вел себя вызывающе и провоцировал конфликт с гражданами, которые присоединились к мероприятию.

Не реагируя на требования правоохранителей прекратить хулиганство, мужчина пытался скрыться, как только его пригласили в отделение полиции.

Читайте такжеФабрика под Киевом изготавливала новогодние украшения с логотипом армии РФ, после скандала – извинилась (видео)Сейчас правонарушитель дает по этому поводу объяснения в территориальном отделе полиции. В отношении его будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что молодой человек пришел на Приморский бульвар, где участники патриотического флешмоба одевали в вышиванку памятник Дюку де Ришелье. На мужчине была футболка с российским триколором и надписью "Россия".

Неизвестного передали сотрудникам полиции.

Как отмечается, он заявил, что просто - турист, является гражданином США и должен связаться с президентом США Джо Байденом. Мужчина также утверждал, что его "окружают нацисты", что полицейским нравятся нацисты, что у него нет оружия и прочее. Очевидцы говорят, что речь неизвестного напоминала набор заученных фраз. В случившемся разбирается полиция.

Как ранее сообщал УНИАН, пользовательница под никнеймом s_0f_ff.a_ выложила в Instagram Stories ролик, как она вместе с подругами поджигают футболку с гербом.

Автор: Лариса Козовая