Последствия прорыва трубы на Березняках: десятки выбитых окон и разбитые машины (фото)

Многим придется делать ремонт.

Жители столичных Березняков подсчитывают убытки, после того как вчера, 11 июля, произошел прорыв теплотрассы.

Как передает корреспондент УНИАНА с места событий, в жилом доме по улице Мыколайчука 7/2, разбиты все окна с первого по девятый этаж по стояку, который оказался под струей воды.

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Также во многих квартирах разбиты окна на балконах. Примечательно, что напор воды не выдержали даже двойные стеклопакеты. Больше всех пострадали квартиры на верхних этажах.

По словам местных жителей, многим теперь придется не только вставлять выбитые окна, но и делать ремонт, так как бьющая под напором вода, буквально залила квартиры.

Сильно пострадали несколько автомобилей, оказавшихся в эпицентре событий. У двух автомобилей полностью разбиты все окна.

Диаметр воронки составляет более 2 метров. В настоящий момент проводятся ремонтные работы. Водоснабжение в ближайших домах не прекращалось.

Как сообщал УНИАН, 11 июля 2020 года, в Киеве на Березняках произошел прорыв трубы. Струя холодной воды достигала верхних этажей девятиэтажного дома.

В коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» заявили, что вода в трубопроводе была под давлением, именно поэтому в результате порыва образовалась струя, которая и била в окна многоэтажки.

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