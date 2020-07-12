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Последствия прорыва трубы на Березняках: десятки выбитых окон и разбитые машины (фото)

11:52, 12 июля 2020
Происшествия
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Последствия прорыва трубы на Березняках / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАНА с места событий, в жилом доме по улице Мыколайчука 7/2, разбиты все окна с первого по девятый этаж по стояку, который оказался под струей воды.

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Авария на Березняках / фото УНИАН

Также во многих квартирах разбиты окна на балконах. Примечательно, что напор воды не выдержали даже двойные стеклопакеты. Больше всех пострадали квартиры на верхних этажах.

Прорыв трубы / фото УНИАН

По словам местных жителей, многим теперь придется не только вставлять выбитые окна, но и делать ремонт, так как бьющая под напором вода, буквально залила квартиры.

Сильно пострадали несколько автомобилей, оказавшихся в эпицентре событий. У двух автомобилей полностью разбиты все окна.  

Последствия аварии на Березняках / фото УНИАН

Диаметр воронки составляет более 2 метров. В настоящий момент проводятся ремонтные работы. Водоснабжение в ближайших домах не прекращалось.

Авария на Березняках / фото УНИАН
Пострадали два автомобиля / фото УНИАН

Как сообщал УНИАН, 11 июля 2020 года, в Киеве на Березняках произошел прорыв трубы. Струя холодной воды достигала верхних этажей девятиэтажного дома.

В коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» заявили, что вода в трубопроводе была под давлением, именно поэтому в результате порыва образовалась струя, которая и била в окна многоэтажки.

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