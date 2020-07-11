"Вода была под давлением": в Киевтеплоэнерго прокомментировали неожиданное появление "фонтана" на Березняках

Во время гидравлических испытаний было обнаружено повреждение тепловой сети с утечкой воды наружу, поскольку вода в трубопроводе была под давлением, в результате порыва образовалась струя.

В коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» заявляют, что локализовали повреждение трубопровода на Березняках.

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Как сообщили в пресс-службе «Киевтеплоэнерго», 11 июля в 13:32 по адресу ул. Серафимовича, 7/2, во время гидравлических испытаний было выявлено повреждение тепловой сети с утечкой воды наружу.

Поскольку вода в трубопроводе была под давлением, то в результате порыва образовалась струя. «Повреждение локализовано, специалисты «Киевтеплоэнерго» готовятся начать восстановительные работы», - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате аварии нет.

В «Киевтеплоэнерго» отмечают, что теплосеть была построена в 1970 году, диаметр трубопровода 150 мм.

Как сообщал УНИАН, струя холодной воды достигала верхних этажей девятиэтажного дома.

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