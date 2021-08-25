На Тернопольщине разыскивают несовершеннолетнюю девушку, которая пропала на День Независимости. Украинка 2005 года рождения уехала в город 24 августа, после чего ее никто не видел.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
"Работники Тернопольского районного управления полиции разыскивают Кухарскую Алину Андреевну, 2005 года рождения, жительницу села Вертелка Тернопольского района", - говорится в сообщении о пропавшей девушке.
Несовершеннолетняя не выходит на связь с родными и никто не знает, где она сейчас находится.
Читайте такжеПьяный Виктор Ющенко гонял по улицам Львова и загремел в суд (фото)Правоохранители добавили описание девушки и ее фото. В день исчезновения она была одета в белую рубашку, серые джинсы и белые кроссовки. Девушка имеет белокурые волосы и стройную фигуру. Полиция обращается ко всем неравнодушным и просит обязательно сообщить подробности исчезновения несовершеннолетней, если кто-то о них знает.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Сумской области нашли 6-летнего мальчика, который потерялся в лесу. Ребенка искали сутки более 200 человек
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