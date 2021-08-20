Картины хранились в пока что единственном в Украине музее художника в школе села Москалевка, откуда он родом.

Художник Иван Марчук забрал предоставленные им картины музею родного села Москалевка Кременецкого района Тернопольской области из-за ненадлежащих условий хранения.

Об этом в Facebook сообщил местный активист Давид Андрощук.

По его словам, когда представители художника начали снимать картины, местное руководство вызвало полицию в сельскую школу, где и функционировал музей.

Читайте такжеВ Киеве создадут центр современного искусства выдающегося художника Ивана Марчука"Из единого музея Ивана Марчука в Украине (пока что) в селе Москалевка сам художник с "боем" забирает оригиналы своих картин", – написал Андрощук рядом с опубликованным видео.

Представители художника решили забрать полотна, поскольку отдельные из них из-за ненадлежащих условий хранения уже начали покрываться плесенью.

В Лановецком городском совете, в состав которой входит село Москалевка, заверили, что забирать художнику картины не препятствовали, а полицию вызвали из-за того, что представители художника не представились.

"Известный украинский художник, гений современности Иван Марчук забрал свои картины из единственного музея, созданного в его честь, расположенного в Москалевской начальной школе. Когда-то маэстро подарил их сельскому музею своей родной деревни, но, к большому сожалению, мы вынуждены были попрощаться с ними. Лановецкий городской совет не запрещал Ивану Степановичу забирать произведения искусства, автором которых он является... Однако, в отсутствие Марчука, два человека вандальными способами стали срывать оригиналы картин со стен и обертывать их в строительную пленку (по правилам перевозки произведений искусства это не допустимо). Просьбу предоставить документы, удостоверяющие их личность или предоставляющие им право совершать данные действия, они игнорировали. В ответ на это вызвано полицию, так как на уговоры урегулировать вопрос цивилизованным путем сыпались только угрозы", – сказано в сообщении Лановецкого горсовета по поводу этого инцидента.

По данным горсовета, после прибытия правоохранителей в музей приехал и сам Иван Марчук, который выразил желание забрать картины в Киев.

"По словам художника, его произведениями должен любоваться весь мир, а не только сельские жители. Горсоветом составлен акт о передаче Ивану Степановичу 41 картины, 9 картин, выполненных в стиле графики и 2 керамические изделия. Очень жаль, что малая Родина художника осталась без его произведений", – говорится в сообщении мэрии.

В то же время в комментариях пользователи возмущаются, что после закрытия школы в Москалевке местные власти не нашли ресурсов для обеспечения условий функционирования музея художника.

Кто такой Иван Марчук

85-летний художник Иван Марчук имеет многочисленные награды и мировое признание, в частности, является членом "Золотой гильдии" Международной академии современного искусства в Риме, внесен в британский рейтинг "Сто гениев современности".

Марчук является почетным жителем Тернополя, Киева, Канева. Недавно аналогичное звание он получил и от Лановецкой ОТГ.

В июне 2021 года картина художника "Золотая ночь", написанная в 1981 году, была продана аукционным домом "Золотое сечение" за 96,8 тыс. долларов. На сегодня это самая высокая стоимость картины украинского художника, которую ценители искусства предлагали на открытых торгах.

В мае президент Владимир Зеленский подписал указ "О создании музейно-культурного центра современного искусства Ивана Марчука".

Автор: Григорий Бондарь