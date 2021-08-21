Мальчик 2014 года рождения исчез во время уборки бузины.

В Сумской области спасатели нашли малолетнего ребенка, который исчез в лесу во время сбора ягод.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 21 августа от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Шкуратовка, Сумского района, во время сбора бузины в лесу пропал мальчик 2014 года рождения.

"В 17: 1 ребенок найден в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНичего не ел, спал на земле: 6-летний мальчик рассказал, как пережил 30 часов один в горах (фото, видео)К поисковым работам привлекались: от ГСЧС Украины - 101 человек, в том числе кинологическая группа (5 человек и 3 собаки); от Нацполиции в Сумской области - 100 человек, в том числе кинологическая группа (4 человека и 2 собаки); от Нацгвардии - 27 человек.

Также для поисков был привлечен вертолет Н-125 от Государственной пограничной службы.

Белопольский городской голова Юрий Зарко на своей странице в Facebook написал, что "мальчик имеет признаки психического расстройства и не разговаривает", что затрудняло поиски.

Как ранее сообщал УНИАН, работники отделения полиции №1 из города Белополье Сумского районного управления полиции устанавливают местонахождение 6-летнего Богдана Хоменко, 20 августа, находясь с родителями во время сбора бузины в лесу, около 19 часов исчез, когда родители отвлеклись.

Автор: Татьяна Герасименко