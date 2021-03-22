Парень пропал 19 марта, сегодня его тело в камыше водоема обнаружили спасатели.

На Житомирщине в водоеме обнаружили тело 17-летнего жителя Радомышля, поиски которого продолжались несколько суток подряд.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, сообщение о пропаже молодого человека поступило в полицию от его родных 19 марта. Сегодня, 22 марта, тело юноши нашли в камышах.

«Визуально с берега его заметить было невозможно. При внешнем осмотре погибшего телесных повреждений, которые бы указывали на насильственную смерть, не обнаружено», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Черкасской области нашли тело пропавшего ветерана АТОУ правоохранителей были сведения, что накануне парень находился в райцентре, встречался с друзьями. В последний раз юношу видел знакомый, который в тот же вечер подвозил его как можно ближе к дому. С тех пор никаких сведений о парне не было.

Правоохранители организовали поисковую операцию. К многодневным отработкам территории привлекались работники Радомышльского отделения полиции и подразделения Главного управления Нацполиции в области, спасатели, местные жители. Для обследования прибрежной полосы воды привлекались водолазы областной аварийно-спасательной службы.

Причину смерти выясняют судебно-медицинские эксперты.

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Автор: Светлана Макринская