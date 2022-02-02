Николаевские правоохранители разыскали на Херсонщине парня, который исчез восемь месяцев назад.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.
В июне 2021 года полиция сообщила о розыске 18-летнего Дмитрия Шаламая. Парень, который тогда учился в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы, вышел из общежития на улице Крылова в Николаеве, чтобы сдать экзамены. Впрочем, в университете он так и не появился, а впоследствии об исчезновении молодого человека в полицию заявила его мать.
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В течение восьми месяцев полиция устанавливала связи парня и места возможного его пребывания. Ожидали, что он может быть в Винницкой области, откуда родом, или на Херсонщине.
"Оперативники нашли его в Голой Пристани, где парень по собственному желанию работал сезонным рабочим. С ним все в порядке, сейчас он находится с родными", - говорится в сообщении.
Парень рассказал правоохранителям, что не имел желания общаться с родными, а мобильный телефон у него похитили. Молодого человека передали родным, а похищенный телефон нашли и вернули.
Ранее в Днепре патрульные нашли подростка, который пропал 5 дней назад. Правоохранители случайно заметили 16-летнего парня, а тот начал от них убегать и вел себя крайне неадекватно.