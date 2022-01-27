В оккупированном Крыму зафиксировано 43 случая насильственных исчезновений, а на оккупированной части Донбасса - 479 человек.

В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию с призывом ввести санкции за насильственные исчезновения в оккупированных Россией Крыму и Донбассе.

Об этом глава Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Слуги народа" Мария Мезенцева сообщила в Facebook.

По ее словам, сегодня Ассамблея 70 голосами проголосовала за резолюцию "Прекращение практики насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы".

"Особенно важна была резолюция для Украины, ведь с начала оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина) было задокументировано 43 случая насильственных исчезновений в Крыму", - сказала Мезенцева.

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В частности, из 43 жертв насильственного исчезновения 11 человек (все – мужчины) остаются пропавшими без вести, а один мужчина находится под стражей.

"Правозащитники также имеют информацию о том, что на не подконтрольной Киеву территории ОРДЛО без вести пропали 479 человек, на подконтрольной - 723 человека, на территории, подконтрольность которой не определена, - 329 человек, а во время боевых действий - 31 человек", - отметила глава делегации.

Как сообщила Мезенцева, украинская делегация подала 6 поправок, которые были все предварительно одобрены на комитете Ассамблеи большинством голосов и поддержаны таким же большинством в зале.В частности, одна из поправок касалась внесения перечня резолюций относительно пропавших людей в Украине, политических последствий российской агрессии, средств правовой защиты в случае нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины и т. п.

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"Дополнили пункт важной фразой, что Ассамблея также выражает глубокую обеспокоенность в связи с непонятной судьбой и местом пребывания жертв насильственного исчезновения на территории Российской Федерации и территориях, подконтрольных России, включая Автономную Республику Крым, город Севастополь, части Донецкой и Луганской областей (Украина). Против этой поправки абсолютно были члены российской делегации - но Ассамблея приняла ее большинством, и докладчик и комитет поддержал именно нас", - заявила Мезенцева.

"Дополнили призывом к государствам-членам СЕ, чтобы срок давности, если он применяется к насильственным исчезновениям, был длительным и пропорциональным чрезвычайной тяжести этого преступления, а также учитывал его длительный характер - это очень важно в дальнейшем наказании за преступления в Крыму и ОРДЛО", - добавила она.

"Призвали государства-члены СЕ ввести санкции против государственных органов, подконтрольных государству групп и лиц, причастных к делам о насильственном исчезновении на территории государств-членов Совета Европы или препятствующих эффективному расследованию таких случаев", - резюмировала она.

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