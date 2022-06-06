Мошенники бежали из Украины и передавали военную амуницию, завозя ее под видом "гуманитарки".

Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, которые организовали из-за границы схему продажи военной амуниции под видом "гуманитарки" на 60 миллионов гривень. Парни из Днепропетровщины бежали за границу, оттуда они втридорога продавали каски и "броники".

Как сообщает пресс-центр СБУ, мужчины пересекли границу Украины, использовав поддельные документы.

"За границей они быстро открыли собственный "бизнес" - продавали военную амуницию и товары двойного назначения для нужд ВСУ, минимум втрое завышая их стоимость. Всего за время войны продали товаров на сумму более 60 млн грн", - сообщает СБУ.

Чтобы не платить таможенные платежи в Украине, злоумышленники завозили продукцию как благотворительную помощь, подделывая документы от имени благотворительных организаций.

По данным СБУ, это позволило им уклониться от уплаты налогов на около 20 млн грн.

В результате следственных действий, которые провели сотрудники СБУ и БЭБ, обнаружено значительное количество бронежилетов, касок, наколенников, тепловизоров, оптических прицелов, БПЛА и документацию, которая подтверждает противоправную деятельность.

Одному из участников схемы сообщено о подозрении. Решается вопрос о передаче арестованного имущества на нужды ВСУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Буковине с погоней задержали мужчин, которые пытались бежать в Молдову.

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