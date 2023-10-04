С начала полномасштабной агрессии России открыто 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ Московского патриархата.

В Службе безопасности Украины отчитались о разоблаченных клириках Украинской православной церкви (Московского патриархата), которые работали на Российскую Федерацию, продавали оружие и детскую порнографию.

Как говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook, ведется системная борьба с подрывной деятельностью российских спецслужб и криминалитета в религиозной среде Украины. "С начала полномасштабной войны СБУ разоблачила более 60 клириков УПЦ (МП), которые работали на РФ, продавали оружие и детскую порнографию", - говорится в сообщении.

В частности, с начала полномасштабной агрессии РФ начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП, из которых 14 - митрополиты церкви. Среди разоблаченных преступлений - 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору.

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Кроме того, правоохранители расследуют 18 производств по публичной агитации к религиозной ненависти, а также продажи огнестрельного оружия и распространения детской порнографии.

"В результате оперативных и следственных действий 26 фигурантам-представителям УПЦ (МП) сообщено о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры. Благодаря этому двух осужденных клириков-коллаборантов удалось обменять на украинских воинов, которые находились в плену у рашистов", - сказано в сообщении.

Речь идет о настоятеле Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ МП, который в апреле 2022 года "сдавал" российским оккупантам участников движения сопротивления на территории громады. "По "наводке" коллаборанта в рясе захватчики похищали пострадавших и заключали их в российских застенках", - сказано в сообщении.

"Благодаря доказательной базе СБУ суд назначил ему 12 лет тюрьмы. В дальнейшем его, вместе с пленными российскими военными, удалось обменять на 63 украинских защитников", - говорится в сообщении.

Также сотрудники СБУ задержали клирика Горловской епархии УПЦ МП, который после захвата Лимана организовал собрание жителей громады для "избрания" руководства местной оккупационной администрации. "Он получил 7 лет лишения свободы, а потом его обменяли на украинских защитников, попавших в плен рашистов", - отметили в СБУ.

Кроме того, к 5 годам тюрьмы приговорен управляющий Тульчинской епархией УПЦ МП Винницкой области. Злоумышленник пропагандировал вооруженную агрессию РФ среди прихожан и оправдывал временную оккупацию части территории Украины.

Вместе с этим, по инициативе Службы безопасности, прекращено гражданство Украины 19 представителям УПЦ МП, которые имеют российские паспорта и распространяли прокремлевские нарративы о войне в Украине. Среди них - митрополиты из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также из временно оккупированного Крыма.

Также по материалам СБУ запрещен въезд в Украину более 177 клирикам РПЦ, в том числе бывшему митрополиту Роменскому и Буринскому УПЦ МП в Сумской области.

По разоблаченным фактам продолжаются комплексные мероприятия для установления всех лиц, причастных к подрывной деятельности в религиозной среде Украины в условиях войны.

Важные новости об УПЦ МП - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в сентябре председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что по состоянию на сейчас в парламенте нет необходимого количества голосов для запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

19 января текущего года в Раде зарегистрировали правительственный законопроект №8371, который предусматривает невозможность деятельности в Украине религиозных организаций, цент управления которыми находится в стране-агрессоре. Парламент еще не одобрил запрет, но за такое нововведение голосуют на уровне областных советов.

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