"Это фантазии": в РФ прокомментировали сообщения о готовности признать вину в отношении атаки на МН17

Спикер МИД РФ заявляет, что Австралия и Нидерланды, не дожидаясь результатов расследования, обвинили Россию в причастности к катастрофе МН17 и в ультимативной форме потребовали провести консультации.

В МИД России назвали «фантазиями» сообщения о готовности России признать вину и выполнить компенсацию за атаку на Boeing пассажирского рейса MH17 в небе на Донецкой областью летом 2014 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вольное толкование заявления МИД, якобы Россия, дав согласие на консультации (с Нидерландами и Австралией – УНИАН), демонстрирует готовность признать ответственность в вопросе малазийского Боинга – это просто фантазии, недобросовестные. Это же касается размышлений о возможности обсуждения на консультациях некой компенсации в качестве искупления вины. Это фейки», - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Австралия и Нидерланды, не дожидаясь результатов расследования, обвинили Россию в причастности к катастрофе МН17 и в ультимативной форме потребовали провести консультации.

По словам Захаровой, представители этих стран намеревались говорить о юридических последствиях для России, которые вытекают из этого «голословного обвинения».

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«Я хочу еще раз пояснить – мне хочется, чтобы наступила некая ясность в этом вопросе. Россия дала готовность на проведение таких консультаций, когда Гаага и Канберра официально, в дипломатической ноте, подтвердили готовность обсуждать весь комплекс вопросов, связанных с делом сбитого Боинга», - добавила она.

По ее словам, в частности, это вопросы ответственности Украины как государства, в небе которого произошла катастрофа, а также использования «данных» передававшихся Россией Совместной следственной группе.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.