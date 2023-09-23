Как только появятся эти голоса, соответствующий законопроект будет внесен на повестку дня согласительным советом, а затем проголосован в парламенте.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщает, что по состоянию на сейчас в парламенте нет необходимого количества голосов для запреты деятельности Украинской православной церкви московского патриархата.

Об этом Стефанчук сказал в интервью "Радио свобода". В частности, у него спросили, почему не вносятся на рассмотрение парламента законопроекты, предусматривающие запрет деятельности УПЦ МП.

Спикер ВР отметил, что согласно регламенту работы парламента, он, как председатель Верховной Рады, не влияет на повестку дня, а повестка дня формируется исключительно согласительным советом.

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"Парламент - это механизм, который принимает решение коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг такого важного законодательного акта, выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, то это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно", - подчеркнул Стефанчук.

При этом, у него уточнили, точно ли уверен он, что в Верховной Раде не будет 226 голосов за запрет УПЦ МП.

"Я очень хочу верить в то, что я увижу 226 голосов. Но пока идет внутренняя дискуссия, потому что дискуссия проходит не только внутри "Слуги народа", а проходит в том числе в пределах других партий, которые позиционируют себя как очень патриотичные", - отметил Стефанчук.

"А для чего далеко ходить, если даже во фракции, о которой мы говорим, есть или нынешние, или бывшие попы этой церкви, будем откровенны. Поэтому только будет 226, я думаю, согласительный совет... Еще раз говорю, не председатель Верховной Рады формирует повестку дня, а согласительный совет примет решение о принятии этого проекта", - подчеркнул глава парламента.

Запрет русской церкви в Украине

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций. Понятно, что речь идет об УПЦ МП.

19 января 2023 года в парламенте был зарегистрирован правительственный проект закона №8371, которым предусмотрено невозможность деятельности в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

На сегодня этот запрет не принят парламентом, но на уровне облсоветов голосуют за такое решение.

В то же время, как свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в течение 26 мая - 5 июня 2023 года, 66% украинцев считают, что деятельность Украинской православной церкви московского патриархата необходимо запретить.

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