У подозреваемой изъяли мобильные телефоны и компьютеры.

Жительница Киевской области в социальных сетях призывала ввести российские войска в Украину. Пропагандистку задержали правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, женщина администрировала в одной из популярных соцсетей антиукраинские группы, где оправдывала оккупацию Крыма и агрессию РФ в отношении Украины.

Кроме того, на международных онлайн-платформах она размещала петиции, призывая президента РФ Владимира Путина ввести российскую войска в Украину, чтобы присоединить юго-восток к России. Также она распространяла материалы о деятельности боевиков "ДНР".

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Пропагандистка планировала активную провокационную кампанию в сети накануне военных учений Украины и НАТО.

В хорде обысков у подозреваемой изъяли мобильные телефоны и компьютеры. Ей сообщили подозрение по части 2 статьи 109 "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Уголовного кодекса Украины.

Ранее правоохранители раскрыли схему легализации боевиков в Украине, которую организовала жительница Днепра. Всего почти за год около 20 человек получили официальные документы в Украине.

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Автор: Анастасия Горбачева