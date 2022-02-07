Пострадавший попал в больницу, отметили в полиции.

В городе Подольск Одесской области тяжелые ножевые ранения получил человек, который пришел к знакомым уладить семейный конфликт.

Об этом сообщили в Подольском отделе полиции.

Отмечается, что 37-летний житель города пришел вместе с падчерицей злоумышленника к ним домой. Потерпевший хотел помочь девушке уладить семейный конфликт. Однако разговор между мужчинами быстро перерос в драку, в ходе которой хозяин ударил гостя кухонным ножом, который заранее спрятал в своей одежде.

Пострадавшего доставили в больницу с семью ранениями брюшной полости и грудной клетки.

Читайте такжеВ Одесской области мужчина избил полицейского палкой: его приказалиПо данным полиции, все участники конфликта были пьяны, что, по мнению правоохранителей, стало его основной причиной и тяжких последствий. Отчиму сообщили о подозрении в причинении умышленных тяжких телесных повреждений по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее стало известно, что Суворовский районный суд Одессы приговорил к 10 годам заключения россиянина, зарезавшего двух человек. Мужчина совершил преступление на глазах у ребенка, возле садика.

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