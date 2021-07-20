Задержанный причастен к принятию "конституции ЛНР".

На Харьковщине контрразведчики Службы безопасности Украины задержали бывшего депутата так называемых "парламентов" самопровозглашенных "Л/ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Установлено, что житель Луганска в 2014 году принимал участие в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР", - говорится в сообщении.

Во время обыска у задержанного обнаружен "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственного образования.

По информации спецслужбы, он был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик "Л/ДНР".

"Руководители псевдогосударственного образования неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины", - добавили в ведомстве.

Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Светлана Макринская