Речь идет о четырех музыкальных группах из РФ, которые пригласили выступить на фестивале.

СБУ начала проверку граждан РФ, приглашенных выступить на музыкальном фестивале в Тернополе "Файне місто".

Об этом спикер спецслужбы в области Петр Королюк сообщил в комментарии Украинской правде.

Поводом для проверки стало обращение мэрии Тернополя, в котором местные власти просили осуществить надлежащую проверку приглашенных групп на предмет легитимности их въезда и пребывания в Украине.

По данным местной ячейки "Правого сектора", речь идет о четырех музыкальных группах из РФ. Издание ZAXID.NET уточняет, что выступить на музыкальном событии собираются Louna, Anacondaz, "Порнофильмы" и Wildways, которые недавно играли на Atlas Weekend.

Читайте также"Сдался": Эллерт покинул оккупированный Крым без бросившей его "Холостячки" МишинойИменно Anacondaz, пишут активисты, гастролировал в оккупированном Крыму, после чего СБУ запретила музыкантам въезд в Украину на три года. Однако в 2020 году срок запрета истек.

В пресс-службе областной СБУ отметили, что проверка 21 россиянина завершилась, и в спецслужбе законных оснований для их недопущения в Украину не выявили. Продолжается проверка еще 16 иностранцев.

В последнее время в Украину зачастили с гастролями российские певцы, поддерживающие политику Кремля. Например, недавно о своем приезде сообщила украинская поп-исполнительница, которая живет и работает в РФ, Ани Лорак. Снова в Украину собирается рэпер Баста, который снимался в пропагандистском фильме в оккупированном Крыму.

Также в Украине планирует выступить Светлана Лобода.

А вот рэпер Моргенштерн судится с СБУ за право въезда в Украину. Его внесли в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности, за пропаганду в своем творчестве наркотиков.

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Автор: Яна Ставская