Только в Киеве с начала полномасштабной войны по факту мошенничества начато 6018 уголовных производств.

В условиях военного положения в Украине активизировались мошенники. Они придумают новые схемы и обманывают украинцев. Для этого злоумышленники используют актуальные темы: поиск жилья для переселенцев, сбор средств для ВСУ и даже поиск пропавших военных.

В Главном управлении Национальной полиции Киева сообщили, что с начала полномасштабной войны в столице по фактам мошенничества начато 6018 уголовных производств. Именно поэтому правоохранители призывают украинцев быть бдительными.

Какие схемы используют мошенники:

"сбор средств для военных" - злоумышленники притворяются волонтерами и врут, что они собирают деньги на помощь ВСУ, на лекарства, амуницию и тому подобное. Однако все собранные средства они не передают, а оставляют себе. Кроме этого, мошенники могут создавать фейковые счета и ссылки, где вводить свои личные данные очень опасно.

"предоставление информации о местонахождении без вести пропавших родственников" - циничные мошенники находят объявления о поиске пропавших и связываются с авторами публикации. После этого они говорят, что якобы знают, где именно находится человек, которого ищут. За информацию мошенники просят вознаграждение.

"эвакуационные перевозки" - мошенники пользуются тем, что жители территорий, где ведутся боевые действия, хотят выехать в безопасное место. Они размещают объявления о якобы эвакуации, однако требуют за это деньги и просят отправить их наперед. Когда доверчивый человек отправляет деньги, мошенники перестают отвечать.

"аренда жилья по выгодной цене для переселенцев" - злоумышленники наживаются на людях, которым негде жить. Они размещают объявления об аренде и просят предоплату на карту. Когда переселенцы отправляют деньги, мошенники не выходят на связь и выясняется, что никакого жилья они не сдавали.

"ваш сын попал в плен" - мошенники ищут родителей или родственников военных, которые пропали. Тогда они звонят и сообщают, что пропавший якобы находится в плену, однако его могут отпустить, если родители пришлют за это деньги.

"Также аферисты продолжают обманывать людей во время онлайн-шоппинга на несуществующий товар; представляются банковскими работниками, узнав личные данные банковской карты переводят средства на свои счета; звонят под видом правоохранителей, которые требуют уплатить деньги за не привлечение кого-то из родственников к уголовной ответственности", - добавили в полиции.

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Правоохранители напомнили основные правила, которые помогут уберечься от мошенников. Нужно тщательно проверять информацию, которую сообщают неизвестные, не спешить выполнять указания незнакомых людей и не перечислять средства на чужие счета. Кроме этого, не стоит впускать незнакомцев в свое жилье и всегда проверять документы.

Мошенничество в Украине

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Ивано-Франковщине "волонтер" присвоил 1,7 миллиона гривен, которые собирал для ВСУ. Пожертвования злоумышленник собирал на личные банковские счета для якобы приобретения автомобилей, приборов ночного видения, беспилотников, тепловизионных прицелов.

Кроме этого, в Одессе двое арестантов незаконно получали выплаты для переселенцев. Своими действиями они нанесли ущерб государству на 22 тысячи гривень.

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