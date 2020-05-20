В Одессе задержали мужчину, запустившего дрон над воинской частью

Нарушитель заявил, что якобы готовил отчет о строительных работах.

В Одессе пограничники задержали мужчину, запустившего над воинской частью беспилотный летательный аппарат.

Как сообщили в Одесском отряде Морской охраны, 19 мая, патрульный отряда Морской охраны обнаружил малый летальный аппарат, который кружил над расположением воинской части.

Отмечается, что специальная группа реагирования оперативно определила место, с которого был запущен дрон.

«В прогулочной зоне ближайшего места отдыха наряд обнаружил мужчину, который управлял квадрокоптером», - сообщили в ведомстве, добавив, что нарушителя доставили в управление отряда Морской охраны.

Как заявили в отряде, мужчина заявил пограничникам, что знает о режимных ограничениях в контролируемых пограничных районах. В частности, он знал о запрете на любые полеты легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров, воздушных безмоторных средств передвижения и т.д.

При этом нарушитель пояснил, что не смог выяснить, куда именно нужно обратиться для получения соответствующего разрешения на съемку.

«Мужчина пояснил, что сфера его профессиональной деятельности связана со строительными проектами. Поэтому проводил съемку местности в рамках подготовки отчета о строительных работах, проведенных неподалеку», - рассказали в отряде.

За нарушение пограничного режима нарушитель привлечен к административной ответственности.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах региона, нарушитель был задержан в центре Одессы. Он управлял дроном с бульвара Жванецкого. Беспилотник летал над акваторией Одесского порта, где, в частности, располагаются корабли ВМС ВСУ.