"Ждем гастролеров": полиция Одессы с мая ожидает повышения уровня преступности из-за карантина в ЕС

Правоохранители прогнозируют всплеск активности преступников, которые не смогут попасть в европейские страны.

Полиция Одессы из-за карантина в европейских странах с мая ожидает повышение уровня преступности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Об этом он сообщил, говоря, что сейчас уровень преступности в регионе снизился, но с мая ожидается ухудшение криминогенной обстановки. Свое заявление начальник главка пояснил тем, что так называемым «гастролерам», которые посещают европейские страны с целью совершения грабежей, краж и пр., попасть в них в условиях карантина будет проблематично. Поэтому для них становится привлекательным Одесский регион.

«С мая ожидаем приезд «гастролеров... В связи с тем, что европейские страны будут закрыты, мы уже видим, что будет соответствующий всплеск преступности на территории региона», - сказал он.

По состоянию на сегодня, в качестве положительного фактора, он отметил общее уменьшение количества зарегистрированных уголовных преступлений, таких как тяжкие телесные повреждения, кражи, грабежи, разбойные нападения, хулиганства и т. д.

Вместе с тем, начальник главка акцентировал внимание на распространении отдельных специфических видов уголовных преступлений. Это мошенничество в отношении граждан, которые заказывают медицинские препараты и средства индивидуальной защиты в сети Интернет, завладение имуществом под видом «проведения дезинфекции» помещений. Также вымогаются средства у граждан под предлогом того, что их родственники якобы находятся в тяжелом состоянии в больнице и для их лечения от коронавируса необходимы деньги.

Правоохранитель также рекомендовал горожанам принять соответствующие меры для сохранности своих автомобилей.

«Каждый день мы регистрируем 5-10 случаев «разбора» автотранспорта. Снимают и бьют стекла, снимают номерные знаки, аккумуляторы, снимают колеса… Воруют вещи из оставленных без присмотра машин», - отметил Бех.

Кроме того, по его данным, злоумышленники часто выманивают у людей крупные суммы для «выкупа из полиции», якобы задержавшей их родственников.