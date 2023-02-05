Внимание полиции привлекло то, что маршрутка "заблудилась".

Водителя маршрутки задержали во Львове в то время, как он катал свою жену по городу в состоянии наркотического опьянения.

На водителя обратили внимание, поскольку маршрутка отклонилась от маршрута, рассказывают в Патрульной полиции Львовской области.

"Патрульные заметили междугороднюю маршрутку, которая отклонилась от маршрута, на улице Демнянской. Полицейские остановили транспортное средство. В салоне была только жена водителя. Мужчина сообщил, что направляется после обеденного перерыва на пригородный вокзал. Во время проверки документов у 39-летнего водителя патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения. Ему предложили пройти проверку в медицинском учреждении. Он согласился. Тест оказался положительным", - говорится в сообщении.

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На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Курьезные случаи во Львове

В ноябре во Львове молодожены на Opel совершили ДТП и сбежали с места аварии на регистрацию брака.

А в январе в городе случайно задержали подозреваемую в убийстве женщину, которая два года скрывалась от следствия.

В конце прошлого месяца вокруг начальника Управления патрульной полиции во Львовской области Романа Пилипенко разгорелся скандал. Он неудачно пошутил, подарив своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок в самом центре города. Оказалось, что пропуск не действителен.

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