Накануне суд изменил ей меру пресечения.

Депутат Киевского городского совета от партии "Евросолидарность" Ярина Арьева, которую подозревают в совершении ДТП с пострадавшей в состоянии наркотического опьянения, сложила депутатский мандат. Накануне суд изменил ей меру пресечения, заменив ночной домашний арест на круглосуточный с ношением электронного браслета.

"Приняла решение сложить мандат депутата Киевсовета. Написала соответствующее заявление. Выполнять свои обязанности при этих условиях невозможно - суд ухудшил меру пресечения, несмотря на то, что я ни разу не нарушила предыдущую меру пресечения. Я не собираюсь убегать от ответственности, как не сбежала из Киева в первые дни полномасштабного вторжения, а пошла в терроборону. Обвинение в нахождении в состоянии "наркотического опьянения" не признаю, буду доказывать это в суде как обычная гражданка", - написала она в Facebook, опубликовав фото своего заявления.

Киевсовет одобрил ее заявление, 70 депутатов проголосовали "за".

Арьева отрицает, что во время совершения ДТП была под наркотиками.

"Сообщаю, что с потерпевшей, которая сейчас находится за пределами Украины, подписан договор о полном возмещении. Полгода назад, когда во время блекаута произошел этот несчастный случай, я делала все возможное, чтобы помочь этой женщине. Мне с самого начала очень жаль, что я нанесла человеку повреждения", - добавила она.

Депутат Киевсовета Ярина Арьева совершила ДТП – подробности

Как писал УНИАН, авария произошла 27 ноября 2022 года в Оболонском районе Киева. По выводам экспертиз, причиной ДТП является грубое нарушение подозреваемой требований ПДД.

Отмечалось, что Арьева сбила женщину-пешехода на нерегулируемом переходе, причинив ей тяжкие телесные повреждения. В мае текущего года ей сообщили о подозрении.

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