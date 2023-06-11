Гражданин, проходивший мимо полицейских, вдруг решил угостить их наркотиками.

В Киеве прохожий хотел угостить патрульных марихуаной, однако был задержан.

Как сообщает патрульная полиция Киева, происшествие произошло на проспекте Шухевича. Стражи порядка остановили автомобиль KIA за нарушение правил дорожного движения. В это время их внимание привлек к себе проходивший мимо гражданин. Он пытался угостить полицейских наркотиками.

Инспекторы удивились и решили переспросить у шутника, действительно ли он хранит запрещенные вещества. На что мужчина достал из кармана пакет с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис.

Патрульные задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу Деснянского управления полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Наркотики и опасность

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