Подозреваемые добровольно согласились возглавить должности на временно захваченной территории Донецкой области.

На Донетчине две сотрудницы полиции перешли на сторону оккупантов и стали предательницами Украины. Подозреваемые добровольно согласились возглавить должности на временно захваченной территории.

Об этом сообщается на сайте Донецкой областной прокуратуры.

Так, двум работницам полиции заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"По данным следствия, в марте 2022 года 29-летняя следователь следственного отделения отдела полиции № 4 Мариупольского районного управления полиции и 48-летняя старший инспектор сектора кадрового обеспечения Мариупольского районного управления полиции ГУНП в Донецкой области изменили присяге на верность Украине и начали работать на оккупационную власть РФ", - говорится в сообщении.

Женщины добровольно согласились работать в незаконно созданном "Мангушском районном отделе внутренних дел МВД так называемой "ДНР". Действия правонарушительниц направлены на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины, подчеркнули в прокуратуре.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Ивано-Франковске уроженка РФ сядет в тюрьму за популяризацию идеи возрождения СССР.

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