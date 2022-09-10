После освобождения города от российских захватчиков предатель решил сбежать на территорию временно оккупированной Луганской области, но не успел. Его задержали в городе Купянск.

Государственное бюро расследований совместно с военной контрразведкой СБУ оперативно установили и задержали предателя, который возглавил так называемый "полицейский участок" оккупационной власти в Балаклеи.

Об этом ГБР сообщает в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ранее предатель был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты добровольно вызвался с ними сотрудничать.

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За это он получил должность начальника оккупационного участка.

После того как Вооруженные силы Украины выбили из города захватчиков, предатель решил сбежать на территорию временно оккупированной Луганской области, но не успел. Его задержали в городе Купянск.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении, а также избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, в последние дни ВСУ освободили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклея.

Сегодня, 10 сентября, стало известно об освобождении от оккупантов города Купянск.

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