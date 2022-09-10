Правоохранители задержали начальника оккупационной "полиции" Балаклеи / фото ГБР

Государственное бюро расследований совместно с военной контрразведкой СБУ оперативно установили и задержали предателя, который возглавил так называемый "полицейский участок" оккупационной власти в Балаклеи.

Об этом ГБР сообщает в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ранее предатель был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты добровольно вызвался с ними сотрудничать.

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За это он получил должность начальника оккупационного участка.

Правоохранители задержали начальника оккупационной "полиции" Балаклеи / фото ГБР

После того как Вооруженные силы Украины выбили из города захватчиков, предатель решил сбежать на территорию временно оккупированной Луганской области, но не успел. Его задержали в городе Купянск.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении, а также избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, в последние дни ВСУ освободили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклея.

Сегодня, 10 сентября, стало известно об освобождении от оккупантов города Купянск.

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