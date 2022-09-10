Сейчас злоумышленники скрываются на временно оккупированной территории Украины, им обоим сообщено о подозрении в госизмене.

Служба безопасности Украины в недавно освобожденном от оккупантов городе Купянск разоблачили двух коллаборантов.

Как сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, сообщено о подозрении двум гражданам, которые согласились на сотрудничество с РФ и добровольно заняли должности при оккупационной "временной военной администрации Харьковской области".

Правоохранители установили, что 55-летний местный житель перешел на сторону врага вскоре после захвата Купянска российскими оккупационными войсками.

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В частности, он добровольно занял пост руководителя ГП "Купянское лесное хозяйство" и предлагал другим работать в созданном захватчиками лесхозе.

47-летняя местная жительница также добровольно перешла на сторону врага и согласилась на должность главного бухгалтера этого ГП.

"В настоящее время оба злоумышленники скрываются на временно оккупированной территории Украины, прикрываясь войсками РФ, которые бегут с занимаемых ранее позиций. Им заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины", - рассказал Дехтяренко.

Напомним, рано утром 24 февраля оккупационные войска РФ вторглись в Украину и захватили ряд населенных пунктов, в частности, в Харьковской области.

Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор врагам и в конце августа пошли в контрнаступление. 9 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что на Харьковщине уже освободили более 30 населенных пунктов.

10 числа стало известно, что ВСУ освободили от противников Купянск.

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