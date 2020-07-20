В курортной Затоке горели две базы отдыха: пострадал отдыхающий (фото)

От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 24 человека личного состава.

Сегодня в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области горели две расположенные рядом базы отдыха.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в 3:50 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании на базе отдыха «Гранит», расположенной в Затоке, по ул. Приморской, 99/А.

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По прибытию на место вызова спасатели установили возгорания 6 деревянных зданий на базе «Гранит» и расположенной рядом базе «Атлантида».

В 4:53 пожарные пожар локализовали и в 06:00 ликвидировали на площади 500 кв. м. Отмечается, что подразделения работали по повышенному номеру вызова.

В результате пожара получил отравление продуктами горения отдыхающий, 1994 г. р., который после осмотра врачей от госпитализации отказался.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 24 человека личного состава.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, горело кафе «Заправка» и дома, в которых проживают отдыхающие.

Как сообщал УНИАН, в Затоке отдыхающий погиб при столкновении с гидроскутером.

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