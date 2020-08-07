В Затоке произошел пожар на базе отдыха (видео)

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Сегодня в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области произошел пожар на базе отдыха «Голубой огонек».

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 10:00 в службу спасения «101» поступила информация о возгорании надворной постройки по ул. Лазурной, 40.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание сарая на территории базы отдыха «Голубой огонек» на площади 30 кв. м и рядом расположенного киоска на площади 15 кв. м.

«В 10:32 пожарные локализовали возгорание и в 10:52 ликвидировали на площади 45 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в главке.

Как сообщал УНИАН, в Киеве, пытаясь самостоятельно потушить пожар в квартире, пострадала 10-летняя девочка. Кроме того, в Ривненской области неизвестные подожгли дом председателя райсовета, в котором находилась его жена и дочь. Также стало известно, сколько домов восстановили в Луганской после лесных пожаров.

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