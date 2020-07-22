В Киеве во время попытки самостоятельно потушить пожар в квартире пострадала 10-летняя девочка

Девочка получила ожоги рук, её госпитализировали.

В Киеве, пытаясь самостоятельно потушить пожар в квартире, пострадала 10-летняя девочка.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, пожар возник в одной из квартир на 23-м этаже 25-этажного жилого дома на ул. Драгоманова, 2-Б, в Дарницком районе столицы.

На момент возникновения пожара в квартире была 10-летняя девочка. Именно ребенок заметил возгорание, возникшее в соседней комнате. Дрвочка пыталась собственными силами потушить огонь, но усилий оказалось недостаточно. Ребенок позвал на помощь соседей, которые вызвали спасателей.

Девочка получила ожоги верхних конечностей I-II степени, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Для предотвращения повторного возгорания и окончательной ликвидации пожарные пролили очаг возгорания водой. Причина возгорания устанавливается.

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