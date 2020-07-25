Стало известно, сколько домов восстановили на Луганщине после лесных пожаров
В Луганской области восстановлен 301 жилой дом, который пострадал в результате лесных пожаров.
Как сообщили в Офисе президента, об этом шла речь на традиционном совещании главы государства Владимира Зеленского с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране и мерам по предотвращению распространения коронавируса.
«Главе государства сообщили, что после пожара в Луганской области уже восстановлено 301 жилой дом», - сообщили в ОП.
Как сообщал УНИАН, 6 июля возле села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га.
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Из-за сильного порывистого ветра пожар распространился на территорию с. Смоляниново, а также на хвойные леса вблизи сел Капитаново и Вороново.
В Смоляниново огнем были уничтожены и повреждены десятки жилых домов, из села и дачного кооператива эвакуированы 30 человек и 30 человек отселены. Пять человек погибли, 34 человека были госпитализированы.
13 июля пожар был ликвидирован.
Полиция рассматривает три основные версии возникновения этого пожара: сложные погодные условия, неосторожное обращение с огнем и поджог.
По словам президента Владимира Зеленского, государство выделит пострадавшим в результате пожара 50 млн грн.
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