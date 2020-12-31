Как стало известно, пожар возник в одной из квартир 9-этажного жилого дома.

В Киеве на улице Николая Закревского, 27/2, в Деснянском районе, горела многоэтажка.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве на своей странице в Facebook.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 30 декабря в 21:56. Черный густой дым был виден из окна 8-го этажа.

На место происшествия прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как стало известно, пожар возник в одной из квартир 9-этажного жилого дома на площади 15 кв. м с распространением огня на общий коридор, размером 4 кв. м.

В 22:25 пожар был локализован, а в 22:29 – ликвидирован. Во время тушения пожара спасатели обнаружили пострадавшего и передали врачам скорой помощи.

На месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Причины возникновения пожара в настоящее время устанавливаются.

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Автор: Денис Прядко