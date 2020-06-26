В Киеве загорелись павильоны с вторсырьем и овощами: погибла женщина (фото)

Погибшая находилась в овощном павильоне.

В Дарницком районе Киева минувшей ночью произошел пожар в павильонах с вторичным сырьем и овощами, в результате которого погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Пожар произошел на улице Ревуцкого, 7В.

"По прибытию было установлено, что возле 9-ти этажного жилого дома в отдельно стоящем металлическом павильоне размером 5*5 м возник пожар с дальнейшим распространением огня на рядом расположенный металлический павильон по приему вторичного сырья размером 4*7 м. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В 02:23 пожар огнеборцам удалось локализовать, а в 02:31 – ликвидировать. К сожалению, во время тушения пожара в павильоне по продаже овощей было обнаружено тело женского пола без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Огонь уничтожил товар, личные вещи в овощном павильоне и вторичное сырье. Причины пожара устанавливают правоохранители.

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