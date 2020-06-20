В Кривом Роге ночью горел центральный рынок (фото)

Огнем уничтожено 22 торговых павильоны с продуктами торговли внутри.

В Кривом Роге горел центральный рынок. О пожаре спасателям сообщили в 22:37.

Об этом сообщает областная ГСЧС.

По вызову немедленно направлены дежурные отделения трех пожарно-спасательных частей.

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Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что огнем охвачены металлические павильоны с продовольственными товарами различного назначения внутри на территории потребительской кооперации «Центральный рынок» города Кривого Рога.

Огнем уничтожено 22 торговых павильоны с продуктами торговли внутри. Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров. Пожар локализован в 23:44 и ликвидирован в 00:40.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара было привлечено 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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