Площадь возгорания составляет 800 кв. м.

В Винницкой области вспыхнул масштабный пожар. Возгорание произошло на территории крытого рынка в г. Хмельник.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области. Известно, что огонь вспыхнул около 20:30 в субботу, 25 ноября.

"Площадь возгорания 800 кв. м. На месте задействованы подразделения ГСЧС в составе более 50 чел. личного состава и 14 единиц спецтехники", – говорится в сообщении.

В 22:15 отмечалось, что спасателям удалось локализовать пламя. В ГСЧС также уточнили, что на месте инцидента работают 54 спасателя и 15 единиц спецтехники.

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12 ноября в Харькове на заправке загорелся автомобиль, после чего произошел взрыв. Известно, что в результате инцидента было частично повреждено заправочное оборудование. Машина сгорела полностью.

9 ноября в Виннице произошел масштабный пожар. Спасатели боролись с огнем всю ночь. Огонь охватил складские помещения, расположенные на улице Гонты – там хранился ламинат.

30 сентября крупный пожар произошел в селе Стрымба Ивано-Франковской области – там вспыхнул нефтепровод. Среди пострадавших были дети. Четырех человек с ожогами отправили на лечение в Германию, впоследствии двое из них – 35-летний мужчина и 39-летняя женщина – умерли.

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