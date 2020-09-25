Во время проведения разведки на лестничной клетке пожарные обнаружили тело погибшей 30-летней женщины, а впоследствии в горящей квартире погибшего 58-летнего мужчину.

В четверг, 24 сентября, в Харькове во время масштабного пожара погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Информация о пожаре на ул. Конторской, 18 поступила к спасателям в 18:10.

Заявитель рассказывал о возгорании в квартире на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного жилого дома, которое перекинулось на крышу.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ГСЧС огнем уже было охвачено 200 квадратных метров крыши дома. Поэтому к месту происшествия немедленно были направлены дополнительные силы. Всего в ликвидации пожара принимали участие 56 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС.

Во время проведения разведки на лестничной клетке пожарные обнаружили тело погибшей 30-летней женщины, а впоследствии в горящей квартире погибшего 58-летнего мужчину.

Для тушения огня было задействовано 8 пожарных стволов, сформировано 5 звеньев газодымозащитной службы. Благодаря усилиям спасателей в 19:47 пожар удалось локализовать. Окончательная ликвидация состоялась 25 сентября в 01:10.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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Автор: Денис Прядко