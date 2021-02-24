Причиной возникновения чрезвычайной ситуации также было подключение к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений.

Основными причинами возникновения пожара в доме престарелых в Харькове стали грубые и сознательные нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности и подключение к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Кабмина заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев по результатам расследования правительственной комиссии причин возникновения чрезвычайной ситуации.

Читайте такжеВо Львове на женщину с крыши упала снежная глыба: ее госпитализировали с сотрясением мозга

"Основными причинами возникновения чрезвычайной ситуации стали печки и сознательное нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, подключение к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений", - отметил Чернышев.

По его словам, предпосылками, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации, стали отсутствие лицензирования в сфере предоставления социальных услуг, отсутствие контроля в сфере предоставления социальных услуг, отсутствие на законодательном уровне порядка прекращения деятельности учреждений, не отвечающих требованиям критериев, а также сложный порядок получения социальных услуг, большое количество документов, процедурных действий и тому подобное.

По результатам работы правительственной комиссии рекомендуются Харьковскому городскому совету за счет средств местного бюджета завершить осуществление организации похорон, Харьковскому облсовету - принять решение о выделении средств для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ЧС, НКРЭКУ - усовершенствовать процедуры присоединения технического доступа к газовым и электрическим сетям.

Что известно о происшествии

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек.

По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

По делу о расследовании причин пожара в доме престарелых задержаны четыре человека. Это владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор здания и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, и администратор.

В связи с пожаром в области началась проверка учреждений, оказывающих социальные услуги.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко