В Харькове во время движения загорелся автомобиль (фото, видео)

В Харькове во время движения загорелся легковой автомобиль.

Читайте такжеПод Киевом упал и загорелся легкомоторный самолет (фото)Об этом сообщает сайт 057 со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 15:03 на линию «101». Инцидент произошел на улице Гвардейцев-Широнинцев.

Сотрудники ГСЧС полностью потушили пожар в 15:33. Пострадавших нет. Сама машина полностью сгорела.

Предварительная причина пожара – неисправность легкового автомобиля.

Ранее УНИАН писал, как в Одесской области на ходу загорелся полицейский автомобиль.

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