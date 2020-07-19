В Харькове во время движения загорелся автомобиль (фото, видео)
17:40, 19 июля 2020Происшествия
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Авто полностью выгорело / фото t.me/h_saltovka
В Харькове во время движения загорелся легковой автомобиль.
Читайте такжеПод Киевом упал и загорелся легкомоторный самолет (фото)Об этом сообщает сайт 057 со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 15:03 на линию «101». Инцидент произошел на улице Гвардейцев-Широнинцев.
Сотрудники ГСЧС полностью потушили пожар в 15:33. Пострадавших нет. Сама машина полностью сгорела.
Предварительная причина пожара – неисправность легкового автомобиля.
Ранее УНИАН писал, как в Одесской области на ходу загорелся полицейский автомобиль.
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